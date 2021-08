Ricardo Soares: «Fizemos um excelente jogo»

Ricardo Soares dedicou o triunfo do Gil Vicente diante do Boavista aos adeptos, elogiou a postura de todos os jogadores e demonstrou satisfação pela exibição que resultou num triunfo robusto.





"Estou muito feliz pelos meus jogadores, pelos adeptos, lancei-lhes o repto para que eles viessem, porque são parte integrante das nossas vitórias, e eles compareceram e apoiaram incansavelmente os jogadores e isso foi determinante para esta vitória bem conseguida. Os jogadores fizeram um trabalho fantástico, demonstraram um compromisso enorme e uma grande vontade de jogar bem", começou por referir, em conferência de imprensa."O golo logo no começo, depois de uma excelente jogada, traz confiança e o futebol vive disso, mas queremos que o nosso ADN seja isto. No último jogo não fomos apurados para a fase de grupos da Taça da Liga, mas fizemos um excelente jogo. O Boavista é uma excelente equipa, venceu o Marítimo e o Portimonense e apurou-se", acrescentou o treinador dos gilistas, que aponta já ao próximo jogo: "Queremos ter uma ideia muito clara de um futebol positivo e dessa forma estaremos mais próximos de vencer. Esta vitória vale só três pontos, estamos felizes, mas amanhã já é passado e queremos ir a Portimão conquistar os três pontos. Sabemos das dificuldades que nos esperam, inerentes a uma Liga muito competitiva, mas a vitória traz-nos confiança para o futuro"."O Fran faz um jogo qualificado, aporta um conjunto de valências que faz com que a equipa se torne mais forte, é o primeiro a pressionar, tem uma capacidade de pressão fantástica, percebe muito bem o jogo. Está a crescer, temos feito um trabalho individual com ele para que possa ser cada vez melhor. Não tive nada a ver com a vinda dele [com a sua contratação], foram o Tiago Lenho [diretor desportivo] e a administração que descobriram esse jogador".