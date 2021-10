Ricardo Soares: «Fomos penalizados por um penálti que não devia ter acontecido»

Ricardo Soares considerou que o Gil Vicente merecia mais do que o empate diante do Estoril. O treinador do Gil Vicente elogiou a postura dos seus jogadores e deixou ainda críticas à arbitragem pelo penálti que deu o 2-1 ao Estoril perto do intervalo.





"Defrontámos uma excelente equipa e sabíamos ao que vínhamos. Não é por acaso que é a sensação da Liga, uma equipa muito bem orientada e com jogadores que sabem bem o que fazer. Estávamos preparados para esta primeira fase de construção do Estoril. Pressionámos muito alto, conquistámos muitas bolas, sofremos um golo no início, mas a equipa não se perturbou e chegámos ao empate. Depois, fomos penalizados de forma injusta com um penálti que não devia ter acontecido. Entrámos fortes e fizemos outra vez o empate", começou por referir o treinador dos gilistas, na conferência de imprensa.Relativamente ao penálti, Ricardo Soares considerou ter existido "um erro claro e que não é da minha equipa". "Os meus jogadores fizeram um trabalho extraordinário. Podíamos ter passado diversas vezes para a frente do marcador, não aconteceu, mas os jogadores tiveram uma alma e uma crença enormes num jogo muito dividido. Mostraram uma grande alma para ir buscar um ponto e que me parece injusto, porque tivemos mais e melhores oportunidades do que o adversário", analisou.