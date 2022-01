Ricardo Soares lança desafio com o V. Guimarães: «Não vamos abdicar das nossas ideias»

No lançamento do duelo com o V. Guimarães, Ricardo Soares explica o que é que o Gil Vicente terá de fazer esta segunda-feira (Estádio Cidade de Barcelos, 20h15) para continuar a somar pontos e "continuar a crescer", como é desejo do técnico."Em relação ao novo ano, esperamos um crescimento da equipa ainda maior. Estamos a trabalhar muito. Sabemos que vamos encontrar dificuldades numa I Liga competitiva, mas estamos preparados para encarar o novo ano como um grande desafio para nós. Vamos encontrar uma equipa com muita capacidade, não só pela sua grandeza, mas pela qualidade que a sua equipa tem. Tem uma equipa com muitos bons jogadores, bem orientada e esperam-se-nos dificuldades"."Creio que será um grande jogo de futebol, com duas equipas viradas para o futebol de ataque. Quem vier cá ficará certamente satisfeito com o jogo. Estamos sempre altamente motivados para jogar. Vemos sempre um jogo como uma oportunidade para crescermos e mostrarmos o nosso valor, quer individual, quer coletivamente"."É uma equipa que alterna o 4x3x3 e o 4x2x3x1, com capacidade individual nas alas, com jogadores muito talentosos, como Edwards, Quaresma, Rochinha e Lameiras. Não quero estar aqui a individualizar muito. Portanto, o Vitória é uma equipa com capacidade, que, como objetivo, luta pelas competições europeias"."O Gil vai ser igual a si próprio. O próximo jogo é o mais importante. O desafio é chegar ao jogo e não abdicar das nossas ideias. Os jogadores têm feito um trabalho diário fabuloso. Estão muito comprometidos com essas ideias. Temos feito coisas boas. É nesse aspeto que estamos totalmente focados. Vamos encontrar um adversário que nos merece o todo o respeito. Só com ambição e humildade podemos discutir o jogo. Esta equipa cresceu, tem jogadores com enorme capacidade e ainda temos muito, muito para crescer"."A equipa sempre teve um compromisso enorme, mesmo nesta ou naquela altura em que não conquistamos vitórias. Em Portugal, centramos a observação no resultado final, mas, como treinador, não posso entrar por esse caminho, senão não resolve os problemas da equipa. Como treinador, tenho de olhar para a equipa, ver até onde ela pode ir, trabalhar os vários momentos do jogo para a dotar de uma capacidade. Sabemos de onde vimos e onde estamos, sabemos para onde queremos ir e o que temos de fazer para lá chegar. A equipa está a sofrer poucos golos, o que é fantástico, mas está a marcar muitos golos. Até há bem pouco tempo, estávamos a criar oportunidades, mas não estávamos a ter sucesso na finalização. A equipa está mais eficaz a defender e a atacar"."Não se trata de assumir ou de deixar de assumir. A minha vida é feita de realidade. O Gil Vicente tem 23 pontos meritórios, importantes para a manutenção. Os próximos jogos são extremamente importantes para nós, para continuarmos a somar pontos. Sou uma pessoa que conhece muito bem a I Liga. Não nos desviamos dessas situações, porque o próximo jogo é o mais importante".