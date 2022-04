Ricardo Soares: «Não estou preparado para perder mais ninguém»

Jean Irmer acertou a rescisão de contrato com o Gil Vicente durante esta semana, numa situação que foi abordada por Ricardo Soares na conferência de antevisão ao jogo com o Moreirense."O Jean Irmer é um profissional exemplar e deu-nos muito. Não teve muitos minutos, mas a verdade é que também teve algumas lesões que o prejudicaram. Todos no clube gostavam muito de Jean pela sua personalidade e pela sua forma de estar, é um daqueles jogadores que marca um treinador. Ele agora sentiu que podia jogar mais vezes e espero que seja feliz", começou por referir.O treinador considerou ainda que "não faz sentido sair mais alguém". "Faltam seis jogos para acabar a época e penso que não irá sair mais ninguém, não vejo as coisas de outra forma e nem estou preparado para perder mais ninguém. Estava preparado em janeiro porque depois podíamos ajustar, mas sei que é sempre uma decisão administrativa. Eu estarei sempre do lado dos clubes, a minha função depois é arranjar soluções dentro do que tenho. Falta cerca de um mês e meio e não faz sentido sair mais alguém. Penso que é uma situação que nem se coloca", referiu Ricardo Soares, isto numa altura em que Pedrinho está a ser associado ao Corinthians.