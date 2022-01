Ricardo Soares: «Não faz sentido falar sobre a questão da Liga Europa»

O Gil Vicente tem sido um dos destaques na presente edição da Liga Bwin, mas tal facto não tira o foco a Ricardo Soares. Na antevisão do jogo com o Boavista, o técnico deu ênfase à necessidade da equipa manter os pés no chão."O crescimento tem de ser diário, temos de chegar ao final de cada época e sentir que o clube está mais preparado para o futuro. Primeiro temos de ser um clube sustentado e sustentável na 1ª Liga, depois temos de tentar fazer o melhor jogo a jogo. Percebo a questão sobre a Liga Europa, mas para mim não faz sentido. O que faz sentido é termos a consciência que a equipa está bem e que queremos ganhar o próximo jogo. Não me parece que os jogadores vão tirar os pés do chão, mas estamos aqui para relembrar estes jovens que têm de ter humildade", começou por dizer o técnico, isto apesar de os galos terem o processo de licenciamento para disputar as competições europeias em ordem. Além disso, o timoneiro dos barcelenses não se mostrou preocupado com a possibilidade de perder jogadores neste mercado de transferências: "Os treinadores são pagos para arranjar soluções, não desculpas. Gostava de ser parte integrante do crescimento de um clube fantástico. Quero ser um elemento, dentro de muitos, que está aqui para fazer o clube crescer. Quando acontecer a minha saída, quero ser recordado com saudade".Depois do triunfo frente ao V. Guimarães, Ricardo Soares assumiu estar à espera de muitas dificuldades no Bessa. "Perspetivamos um jogo difícil contra uma equipa competente e que se organiza bem defensivamente, à semelhança do que o Petit costuma fazer. O Boavista melhorou com o novo treinador e é sempre complicado jogar no Bessa. Mesmo assim, o importante é o nosso jogar. Vamos lá com a intenção de impor o nosso estilo e o nosso processo de jogo. Se o fizermos vamos estar mais próximos dos nossos objetivos", referiu.O técnico concluiu referindo que está preparado para os vários cenários que o Boavista possa apresentar à sua equipa. O início da partida está agendado para as 15h30 deste sábado.