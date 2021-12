Ricardo Soares: «Não foi marcado um penálti claro a nosso favor. Braço aumenta a volumetria»

Ricardo Soares reagiu à derrota (0-3) em casa frente ao Sporting falando das incidências da primeira parte que deixaram o jogo "confuso"."Efetivamente não era este jogo que queríamos. A primeira parte foi confusa. Antes da expulsão estávamos a pressionar muito o Sporting e a criar-lhes oportunidades. Depois da expulsão, que foi bem marcada por parte do árbitro e do VAR, houve momentos esquisitos. As equipas tentaram procurar a melhor forma de chegar ao golo. Nós de uma forma diferente porque tínhamos de defender mais. Depois houve um penálti bem assinalado contra nós mas não se percebe por que motivo aos 37 minutos não foi marcado um penálti claro a nosso favor, que nos podia dar vantagem importante antes do intervalo. Há um braço que aumenta a volumetria do jogador. As regras são claras e não se compreende a decisão", criticou o técnico do Gil Vicente, à Sport TV.Relativamente ao segundo tempo, Ricardo Soares gostou da atitude da equipa mas lamenta o resultado final. "Na segunda parte entrámos bem. As equipas encaixaram. Tivemos uma oportunidade mas não deu golo. Houve muito espaço mas acabou por vir ao de cima a qualidade do Sporting. Parabéns a eles", assumiu.Questionado sobre o estilo de jogo atrevido do conjunto de Barcelos que procurou enfrentar o Sporting olhos nos olhos e que poderá ter custado golos nesta partida, o técnico assume que esse é o estilo da equipa e que continuará assim. "A responsabilidade de jogarmos assim é minha e vamos continuar assim porque nos tem dado resultados. Vamos na 15.ª jornada e é o primeiro golo que sofremos assim. O resultado acaba por ser exagerado porque depois do 2-0 já estávamos com mais coração do que cabeça", admitiu.Ricardo Soares terminou a flash com uma mensagem para todos os espectadores: "Quero desejar um bom natal a todos os desportistas, adeptos do futebol e um bom natal para todos em casa."