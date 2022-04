Ricardo Soares não vai estar no banco de suplentes frente ao Sporting

Depois de ter sido expulso no último jogo do Gil Vicente, Ricardo Soares vai mesmo falhar a partida dos galos frente ao Sporting.

O conjunto barcelense apresentou uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), mas ainda não obteve resposta, aspeto que, ao que tudo indica, impedirá o técnico de estar no banco no jogo em Alvalade. A situação causou algum desconforto no seio do conjunto minhoto, isto depois de casos semelhantes envolvendo outros clubes terem sido resolvidos de forma mais célere. Ricardo Soares foi suspenso em 15 dias e multado em 2.805 euros por “gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva”, isto de acordo com o relatório do árbitro Rui Costa no embate com o P. Ferreira.

Na manhã desta sexta-feira, o timoneiro dos barcelenses, recorde-se, tinha-se mostrado confiante em relação a um desfecho diferente para a situação: “Ainda acredito que posso estar no banco, acredito que as regras são para todos. Utilizámos a as regras que outros utilizaram e foram a jogo. Não me passa pela cabeça que possa haver duas regras. No entanto, os jogadores estão preparados para todos os cenários". Pedro Guimarães, preparador físico, vai orientar a equipa no domingo.