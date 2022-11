Ricardo Soares não vai voltar ao Gil Vicente. O técnico, que deixou os gilistas no defeso da presente temporada para rumar ao Al-Ahly, do Egito, foi alvo de uma oferta do emblema de Barcelos para um regresso a uma casa onde foi feliz, mas, segundo apurou, a verdade é que esse cenário não vai acontecer.O futuro de Ricardo Soares, aliás, não deve passar por Portugal. Neste momento, o treinador tem em mãos várias ofertas do estrangeiro, de mercados como o suíço, o peruano e o brasileiro. As propostas são de equipas que lutam por títulos nos respetivos países e, no caso dos dois clubes brasileiros em causa, de emblemas que são presença habitual nas competições internacionais.