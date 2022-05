Ricardo Soares: «O 5.º lugar era o nosso objetivo a partir da 6.ª ou da 7.ª jornada»

Depois do empate do V. Guimarães no Estádio do Bessa, o Gil Vicente sabe que precisa apenas de um ponto frente ao Tondela para confirmar o 5.º lugar e a consequente qualificação europeia. Na antevisão do jogo, Ricardo Soares confidenciou que esta era uma meta que já tinha estabelecido há bastante tempo."A minha função era sustentar o Gil Vicente na 1ª Liga e isso, felizmente, foi conseguido muito cedo. Para além disso, houve um conjunto de objetivos que me propus a nível individual e coletivo. Estamos a lutar pelo 5.º lugar, algo que era o nosso obejtivo a partir da 6.ª/7.ª jornada. Percebi que tínhamos aqui uma força extrema e uma ambição muito grande, logo podíamos lutar por algo que ficaria na história do clube. Enquanto treinador procuro sempre ajudar os jogadores a encontrar os melhores caminhos e isso, de forma natural, acaba por me ajudar a mim também", referiu o técnico.O timoneiro dos galos comentou ainda o interesse que tem surgido por parte de clubes de outros patamares em jogadores do Gil Vicente: "É um orgulho muito grande, fico contente por se falar dos meus jogadores. Tenho um conjunto de jogadores que trabalha muito, temos jovens com qualidade e ambição e espero que não fiquem por aqui. Excederam as minhas expectativas, mas entendo que têm margem para se tornarem ainda melhores".Em relação ao jogo deste domingo, Ricardo Soares não escondeu que está à espera de dificuldades. "Penso que será um jogo altamente competitivo, mas a minha equipa está preparada porque há sempre dificuldades. Cabe-nos a nós ultrapassá-las e sermos iguais a nós próprios. Vejo os jogadores com um foco muito grande. Dois jogos para conquistarmos um ponto? As coisas são para se concretizar e fechar, temos a possibilidade de fazer um resultado importante para o clube e para os adeptos", rematou.O início do encontro, que se disputa em Barcelos, está agendado para as 15h30 deste domingo.