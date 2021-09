Ricardo Soares: «O Belenenses SAD vale muito mais do que a classificação apresenta»

Ricardo Soares abordou esta sexta-feira a deslocação a Leiria para defrontar o Belenenses SAD, que ainda não venceu para a Liga Bwin. O treinador do Gil Vicente acredita que a sua equipa vai conseguir pontuar neste duelo, mas antevê dificuldades.





"Será altamente competitivo. Vamos defrontar uma equipa que tem qualidade, é agressiva, à imagem do que era o Petit enquanto jogador, é uma equipa organizada, forte no ataque à profundidade, tem jogadores rápidos. Joga em 5x4x1, mas estamos preparados, conhecemos os seus comportamentos e vamos com o intuito de vencer"."É um bom campo, mas hoje os estádios e os relvados, fruto das exigências da Liga, são todos bons. Não tiramos vantagem nem temos desvantagem. É o que é"."Se olharmos para a classificação, o Belenenses SAD vale muito mais do que a classificação apresenta. Tem jogadores com muita qualidade. O calendário vale o que vale, já tiveram jogos de grau de dificuldade elevado. Sabemos que é diferente jogar contra os grandes do que contra equipas mais equivalentes à nossa, mas isso de pouco vale para nós. Devemos ter a consciência que somos uma equipa que quer fazer um jogo com qualidade e conquistar pontos"."Estou surpreendido, sim. O Fran chegou, fomos trabalhando em conjunto e teve uma evolução grande desde que cá chegou. É um jogador diferente, principalmente na capacidade de trabalho dele. Quer sempre mais, tem mentalidade forte, mas ainda tem muito para crescer. Ele sabe disso e pode tornar-se num jogador com uma capacidade superior à que tem neste momento"."Mais importante que a classificação são os pontos. Não escondo que sete pontos é uma boa média. A equipa tem apresentado um futebol de qualidade, elogiado pela comunicação social. O nosso objetivo passa por jogar um bom futebol, com vitórias. Mas esperava mais, porque nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais".