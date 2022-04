Ricardo Soares: «O Gil Vicente sente-se confortável a jogar contra quem for»

Atualmente a lutar para manter o 5º lugar, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Sporting, num jogo no qual os galos querem somar pontos, tal como explicou Ricardo Soares."Perspetivo um excelente jogo de futebol, com duas equipas que vão jogar para ganhar. O Sporting dispensa apresentações e continua a lutar pelo título, mas nós vamos ser iguais a nós próprios e lutar até à exaustão. É isso que nos move, trabalhamos muito para que possamos dar grandes respostas em jogo. Estamos preparados para as dificuldades do jogo e queremos conquistar pontos", começou por referir o técnico, que defendeu ainda que as lutas do título entre Sporting e FC Porto nada têm a ver com a sua equipa.O timoneiro dos galos deixou ainda muitos elogios ao adversário de domingo: "Não vejo o Sporting conformado nem relaxado, não me parece que a liderança do Rúben Amorim permita isso. Vejo um Sporting forte, não só pela sua dimensão, mas fundamentalmente pela qualidade dos seus jogadores e do seu treinador. É uma equipa muito bem organizada, que defende com qualidade e fortíssima nas bolas paradas e na transição ofensiva. Aqui destacam-se o Porro e o Nuno Santos, depois a recuperação do Palhinha ou do Ugarte é muito forte, assim como a tomada de decisão do Sarabia, que tem uma grande capacidade de finalização, tal como o Pote. Para além disso, é difícil entrar na linha defensiva do Sporting, que defende em 5-3-2 ou 5-4-1. Há um compromisso muito grande e eles têm poucos pontos fracos. No entanto, o Gil Vicente sente-se confortável a jogar contra quem for, não mudamos uma vírgula no nosso processo de jogo. Vamos jogar olhos nos olhos contra o grande Sporting".O treinador concluiu analisando a luta que a sua equipa está a travar com o V. Guimarães pelo 5.º posto. "Queremos o 5.º lugar e vamos fazer tudo para o conquistar. Temos capacidade para lutar por ele e estamos numa posição privilegiada para o assegurar. Não era um objetivo no início da época, mas passou a ser quando passámos a apresentar esta qualidade de jogo. A equipa tem os pontos que merecia ter pelo trabalho do clube e dos jogadores e vamos continuar a acreditar que o nosso jogo vai ser suficiente para atingirmos o 5.º lugar", rematou.O início do jogo está agendado para as 20h30 deste domingo.