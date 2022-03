Ricardo Soares: «O Marítimo não nos vai surpreender»

Depois do triunfo em Braga, o Gil Vicente prepara-se agora para receber o Marítimo. Apesar de assumir que está à espera de dificuldades, Ricardo Soares considerou que a sua equipa está preparada para o encontro."Prevejo um jogo equilibrado e competitivo, entre duas equipas que estão a atravessar um bom momento. A partir do momento em que o Vasco Seabra assumiu o comando da equipa, o Marítimo deu um salto qualitativo e criou uma identidade própria. A equipa ganhou consistência defensiva, é matreira e forte na transição. Tem canais de saída bem trabalhados, mas sabe defender, não ser enerva quando não tem bola. No entanto, o Marítimo não nos vai surpreender, o mais importante é o Gil Vicente e aquilo em que acreditamos. A nossa intenção é vencer", começou por dizer o treinador.Defendendo que a paragem para os jogos das seleções não prejudicará a sua equipa, isto no sentido em que as suas ideias estão bem assimiladas pelo plantel, Ricardo Soares analisou ainda o facto de os minhotos serem a melhor defesa da 2ª volta: "É muito importante as equipas defenderem com qualidade, uma equipa que não sofra golos conquista pelo menos um ponto. O importante é darmos um salto qualitativo nos vários momentos do jogo, não só no plano defensivo, mas também no ofensivo e nos esquemas táticos. A equipa tem feito um bom trabalho, não só a linha de quatro, mas todos os outros jogadores, que sabem que comportamentos devem ter a partir do momento em que perdemos a bola. No entanto, a nossa maior preocupação é o ataque".O timoneiro dos barcelenses concluiu deixando um apelo aos adeptos. "O meu sonho é ter o estádio cheio e vamos conseguir isso, Os nosso adeptos são um exemplo para o país porque aplaudem tanto nas vitórias como nas derrotas", rematou.