Ricardo Soares: «O melhor ainda está para vir para esta equipa»

Depois da derrota frente ao Sporting, na última jornada, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Tondela. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios aos beirões, mas vincou a vontade da sua equipa em regressar aos triunfos."A derrota [frente ao Sporting] é passado, nós olhamos sempre para o futuro. Olhamos para este jogo com ambição e com respeito pelo adversário, só assim podemos alcançar o sucesso. Este Tondela tem jogadores interessantes e com muita qualidade individual. Os jogadores da frente são rápidos e têm boas dinâmicas, estamos perante uma boa equipa. No entanto, nós olhamos para a nossa equipa, vamos a Tondela com vontade de impor o nosso jogo porque isso tem de estar sempre presente", começou por dizer o técnico.Recusando a ideia de que o facto de ter tido mais tempo de preparação (o Gil Vicente não disputou a última eliminatória da Taça de Portugal) seja positivo e defendendo que tem soluções para suprir a vaga de Fujimoto, o técnico mostrou-se tranquilo quanto à possibilidade de perder jogadores no mercado de inverno: "Não estou preocupado com isso. Uma das funções que tenho é criar valor para depois o clube tomar as melhores decisões. Temos jovens com muita qualidade que vão ter espaço em clubes de maior dimensão no futuro. Se isso acontecer vou ficar feliz, é um dos objetivos que tenho como treinador".O timoneiro dos galos concluiu abordando a possibilidade de a equipa conseguir a melhor classificação de sempre do clube na 1ª Liga. "Temos de dar tudo todos os dias, temos de ter capacidade de superação e querer sempre mais e melhor. O melhor ainda está para vir para esta equipa. Ainda vamos sofrer muito, mas, atendendo aos sinais que a equipa nos tem dado, temos uma margem de crescimento muito grande. No final fazemos as contas e vemos a classificação que vamos conseguir", rematou.O embate entre o Tondela e o Gil Vicente está agendado para as 17 horas desta terça-feira.