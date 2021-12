Ricardo Soares: «O nosso ADN ficou presente mais uma vez»

Ricardo Soares, técnico do Gil Vicente, gostou da prestação da equipa, que esta terça-feira regressou aos triunfos na Liga Bwin após bater o Tondela por, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin."Vitória justa. Estou orgulhoso dos meus jogadores. Na primeira parte tivemos uma posse avassaladora. O Tondela limitou-nos alguma agressividade ofensiva, mas tivemos situações. Na segunda parte fomos mais agressivos e vencemos. O nosso ADN ficou presente mais uma vez", atirou o técnico dos gilistas, em declarações no final do encontro.Corria o minuto 40 quando o árbitro mostrou o cartão amarelo a Ricardo Soares, que demonstrou a sua insatisfação para com o juiz da partida num lance perto do banco gilista, no qual o técnico dos galos ficou a pedir cartolina para Salvador Agra.