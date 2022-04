Ricardo Soares: «Os pontos que temos são poucos em função do que temos produzido»

Sem vencer há quatro jornadas, o Gil Vicente encara o embate com o P. Ferreira com o objetivo de regressar à rota dos bons resultados. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Ricardo Soares começou por deixar muitos elogios ao seu adversário, salientando, no entanto, a ambição da sua equipa."O Paços é uma equipa que, após a entrada do César Peixoto, tem conquistado bastantes pontos. A equipa estava numa situação difícil e ultrapassou-a com mérito, melhorou o seu processo de jogo tanto defensiva como ofensivamente. Espero uma partida competitiva, equilibrada e que, seguramente, será um excelente jogo. O Paços joga o jogo pelo jogo e nós vamos ser iguais a nós próprios, vamos jogar para vencer", começou por referir.Não se mostrando preocupado com o facto de ter dois jogadores do mesmo sector, no caso Vítor Carvalho e Fujimoto, castigados, o timoneiro dos barcelenses analisou ainda o facto de a equipa só ter vencido um dos últimos cinco jogos que disputou no Estádio Cidade de Barcelos. "A diferença dos jogos fora e em casa não é grande porque temos uma identidade bem vincada. Não vejo essa questão como um problema para nós, prefiro focar-me no que a equipa tem produzido. Sabemos que às vezes há estes ciclos, mas também sentimos que houve jogos que merecíamos mais ganhar do que certas partidas que efectivamente vencemos. Não conseguimos controlar os resultados porque dependem que vários fatores, sendo um dos principais a nossa eficácia. É um facto [falta de vitórias em casa], mas temos jogado dentro do nosso estilo de jogo e vejo os jogadores determinados em mudar os resultados", vincou, destacando depois a vontade que o plantel tem em segurar o 5º lugar: "O jogo seguinte é o mais importante e tentamos vencer todas as partidas. Se estamos em 5º lugar é porque a equipa tem feito um trabalho que lhe permite estar neste lugar, se calhar até podíamos ter mais pontos. Na minha visão, os pontos que temos são poucos em função do que temos produzido. Não é uma questão de pressão, pressionados estávamos quando íamos em 6º lugar, passámos o 5º e começámos a cavar vantagem. A equipa mostrou sempre a sua competência e a sua qualidade. Estamos a quatro jornadas do fim e ocupamos uma posição privilegiada, o 5º lugar, que queremos manter".O treinador dos galos concluiu dando ênfase à confiança que tem nos três avançados do plantel, isto depois de ter lançado Élder Santana no onze em função de Fran Navarro.O início do encontro está agendado para as 20h30 deste sábado.