Ricardo Soares: «Pressão será diluída pela nossa felicidade»

Ricardo Soares fez ao início da tarde de hoje a antevisão do jogo em Arouca, este sábado, às 18 horas. O treinador dos gilistas quer segurar o brilhante 5º lugar da Liga, mantendo a identidade de "um futebol positivo"."Foi muito bom, pois vi os jogadores novamente com muita vontade de trabalhar, de recuperar e de crescer como equipa. Este grupo não para de me surpreender pela forma incrível como trabalha, quer sempre mais e isso facilita muito as coisas para o treinador. Este grupo vê em cada treino uma grande oportunidade para todos crescermos como equipa. Tenho aqui jogadores com uma capacidade de trabalho incrível e isso também explica muito do que tem sido a nossa época"."Vamos defrontar uma boa equipa, que tem feito bons jogos e muito bem orientada. O Arouca é difícil e devia ter feito muitos mais pontos do que os que tem neste momento, pois tem tido qualidade de jogo em muitos jogos e aqui e ali não tem conseguido amealhar os pontos, mas mais do que pensar no nosso adversário temos de olhar para nós, de procurar tentar impor o nosso jogo, com um futebol positivo e virado para o ataque"."Tem sido no sentido de que quem não está a jogar com mais regularidade também contribui muito para isso. Há um conjunto de fatores que nos têm ajudado a ganhar. É verdade que as minhas opções têm sido constantes em determinados jogadores, mas devo frisar o papel principalmente dos outros que não têm sido tão utilizados e que têm tido uma capacidade tremenda nos treinos, obrigando a quem está a jogar a ter um rendimento sempre elevado. Existe um compromisso coletivo nesse sentido e que leva a uma transcendência natural de todos, fruto da exigência e qualidade de todo o plantel. Todos lucramos com isso, pois o trabalho dos jogadores menos utilizados tem sido muito meritório, pois obrigam os outros a nunca descansar. Já houve muitos jogos em que muitos desses jogadores que jogam mais não podiam estar e quem os substituiu esteve muito bem, a equipa não se ressentiu disso. Tudo isto envolve uma dinâmica coletiva".A nossa pressão é querer sempre jogar de uma forma positiva, de presentar um bom futebol. Essa é uma falsa questão, pois o que queremos é ver os jogadores felizes dentro do campo e com a preocupação de jogar bem, de apresentar o tal futebol positivo que nos caracteriza. A nossa pressão é manter esta identidade como equipa até ao fim do campeonato. Isso é que nos motiva, pois a partir deste princípio a pressão será diluída pela nossa felicidade".Em relação à perspetiva do meu futuro não penso nisso, sinceramente. Isso dá-me apenas para reflexões diárias e constantes para tentar ser sempre o melhor treinador possível. Um treinador vive de resultados, como todos sabemos, mas também de boas tomadas de decisão e não fujo à regra. Portanto, quero sempre estar atento para tomar as melhores decisões e ser ao mais assertivo possível. Em relação à valorização dos jogadores isso enche-me completamente de orgulho. Alguns deles já demonstraram que têm uma enorme capacidade para voos completamente diferentes e espero que eles possam concretizar os seus objetivos e lucrar com a grande campanha que estamos a fazer. Isso será bom para todos"."É seguramente um dos melhores, mas já tive muitos grupos bons. Aliás, quem começa nos distritais e chegar à Primeira Liga é porque teve seguramente grandes grupos de trabalho e jogadores excecionais que o ajudaram, pois ninguém consegue nada sozinho. Aliás, os maiores responsáveis até são os jogadores. Este é claramente um fantástico grupo de trabalho, pode efetivamente até ser o melhor, em função do que estamos a conseguir porque, como já disse, é um grupo que não para de me surpreender pela positiva e tem uma atitude absolutamente incrível""Desilusão para mim seria chegar a Arouca e a equipa não colocar em prática o que treinamos todos os dias. Isso às vezes acontece e a minha função é fazer de tudo para que não aconteça. Isso é que me preocupa. Queremos deixar a nossa marca em Arouca e os nos próximos jogos, uma marca que nos identifica como uma equipa que pratica um bom futebol, um futebol positivo, virado para o ataque e uma equipa que esteja a cometer o menor número de erros possível, percebendo fundamentalmente todos os momentos do jogo. O Gil tem apresentado um jogo de muita posse, com uma envolvente e dinâmica e uma variabilidade de processos que permita, no fundo, conquistar vitórias. É isso que queremos continuar a fazer e só seria uma desilusão para mim ver a minha equipa a não ter estes princípios de jogo".