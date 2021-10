Ricardo Soares quer Gil Vicente a trazer pontos do Estoril para inverter ciclo

O treinador Ricardo Soares admitiu esta sexta-feira "alguma preocupação" pelo ciclo negativo do Gil Vicente, que quer inverter já no domingo, em casa do Estoril, em jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin.

O Gil Vicente não vence há cinco jogos consecutivos (três empates e duas derrotas, com FC Porto e Benfica, ambas em casa), mas o treinador acredita que o jogo com os estorilistas irá inverter esse ciclo.

"Vamos com o objetivo de conquistar pontos", disse na antevisão da partida.

No final do jogo com os dragões, da última jornada (derrota por 2-1), Ricardo Soares disse não estar preocupado com a fase menos positiva da equipa, mas hoje admitiu "alguma preocupação".

"Nunca ficamos satisfeitos por não atingir os objetivos, quando digo que não estou preocupado é porque sei que a equipa me dá confiança, mas há alguma preocupação, porque o futebol vive de resultados", disse.

Contudo, referiu, há que "enquadrar esses cinco jogos". "A equipa tem demonstrado qualidade, vendemos cara a derrota [diante do FC Porto], demonstrámos uma capacidade enorme, mas essa preocupação existe. Vai ser um campeonato difícil para um conjunto de equipas, no qual estamos inseridos, mas sabemos o que queremos e como treinamos", afirmou.

Ricardo Soares disse confiar na "qualidade dos jogadores e nas respostas" que a equipa vai dar.

"Dá-me todas as garantias e acreditamos que vamos dar a volta a este ciclo e já neste jogo", prosseguiu.

Sobre a deslocação ao campo do Estoril, prevê "um jogo altamente competitivo".

"O Estoril é claramente a sensação do campeonato por mérito próprio, é uma equipa bem organizada, que tem um conjunto de jogadores e um treinador que já vêm da época passada, com um processo de jogo devidamente assimilado", referiu.

Ricardo Soares elogiou a qualidade da "primeira fase de construção", que anula bem a pressão dos adversários, e a velocidade e o talento dos homens da frente.

"Mas, temos a nossa forma de jogar, da qual não queremos abdicar", disse.

Expulso diante do FC Porto, Ricardo Soares não vai poder estar no banco de suplentes, mas frisou que a sua ausência não irá prejudicar a equipa, porque esta conhece bem as suas ideias.

Gil Vicente, nono classificado, com oito pontos, e Estoril, quarto, com 14, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio António Coimbra da Mota, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.