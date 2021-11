Ricardo Soares: «Queremos chegar a Moreira de Cónegos e impor o nosso jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da derrota com o Leça, para a Taça de Portugal, o Gil Vicente regressa agora aos jogos do campeonato frente ao Moreirense. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares começou por dar ênfase à "boa semana" de trabalho que o seu plantel teve.

"Os jogadores trabalharam muito, tivemos uma semana de trabalho com muito empenho e melhorámos para darmos uma boa resposta neste jogo. Conhecemos bem o adversário, o Moreirense tem qualidade e luta pelos mesmos objetivos que nós. São uma equipa com jogadores de qualidade e bem orientada, mas a nossa preocupação é a nossa equipa. Queremos fazer um jogo qualificado que nos permita conquistar pontos. É difícil jogar em Moreira de Cónegos, mas queremos chegar lá e impor o nosso jogo", vincou o técnico.

Assumindo que o último jogo foi analisado e que a eliminação na Taça de Portugal já é passado, o timoneiro dos barcelenses mostrou-se agradado com aquilo que tem sido o recente desempenho da equipa: "Estamos numa classificação importante [8º lugar] para os objetivos que temos, esta equipa conquistou pontos com muita qualidade, aspeto ao qual queremos dar continuidade. Nos últimos quatro jogos somos uma das equipas que mais pontos conquistou [5 pontos] e isso é sinal de crescimento".

O início do encontro está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.