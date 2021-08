Ricardo Soares: «Queremos garantir a permanência com menos sofrimento do que no ano passado»

O Gil Vicente abriu as portas à comunicação social nesta segunda-feira e Ricardo Soares não escondeu a ambição com que encara esta temporada.





"Queremos fazer uma época boa e tranquila. O campeonato vai ser difícil e competitivo, mas acreditamos que podemos fazer uma boa prova. Isso passa por ficarmos entre os grandes do campeonato português, sendo certo que queremos fazer melhor do que no ano passado. Estamos inseridos no conjunto de equipas que vai lutar pela manutenção, mas queremos fazê-lo com menos sofrimento do que no ano passado. Os que forem mais competentes irão atingir esse objetivo de forma mais rápida", começou por referir o técnico.Assumindo que ficou "surpreendido" pela boa forma como o Gil Vicente se apresentou em Paços de Ferreira e que o facto de ter oportunidade de fazer a pré-época- ao contrário do ano passado- é positivo, o técnico revelou ainda que o plantel não está fechado: "Fomos a equipa que mais reforços apresentou porque também saíram muitos atletas, alguns deles com quem queríamos contar para este ano. Estou satisfeito com o plantel que tenho à disposição, mas acredito que ainda podem entrar um ou dois jogadores para criar mais competitividade no plantel. A estrutura fez um grande trabalho para dotar a equipa de jogadores com qualidade".Ricardo Soares concluiu dando ênfase ao regresso dos adeptos ao estádio e realçando a importância dos jogadores que já estavam no plantel na adptação dos reforços. "Temos uma margem de crescimento grande. Temos vários jogadores novos, mas também temos alguns que transitaram do ano passado e que conhecem bem as ideias do treinador. As coisas foram mais fáceis para quem chegou porque quem já estava passou muito bem a mensagem daquilo que é o clube. Somos um e vamos lutar pelos três pontos em todos os campos onde jogarmos", rematou.O Gil Vicente inicia o campeonato na próxima segunda-feira, frente ao Boavista.