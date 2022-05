Ricardo Soares revela preço que o Atlético Madrid vai pagar por Samuel Lino

Ricardo Soares revelou também que "houve clubes grandes que quiseram levar o Samuel mas já vieram tarde", sem adiantar se foram Sporting, Benfica ou FC Porto. "O At. Madrid tem um potencial financeiro mais elevado do que os clubes grandes em Portugal. Não acredito que os clubes grandes não vissem competência no Samuel Lino. Esses clubes podiam querer ficar com ele em janeiro e eu fiz valer que ele tem um processo [em aberto], não é bom para o miúdo sair. Ele precisava de trabalho e precisávamos de o deixar crescer num contexto em que alguém se preocupa com ele", reiterou.

Em 2021/22, Lino soma 14 golos em 37 partidas oficiais.

Samuel Lino vai ser reforço do Atlético Madrid a partir do próximo verão. Em declarações ao Canal 11, o treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, revelou o preço que os colchoneros vão pagar pelo avançado: 6,5 milhões de euros.O timoneiro dos gilistas adiantou ainda que o clube de Barcelos fica com 20 por cento do passe do dianteiro brasileiro, de 22 anos.