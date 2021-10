Ricardo Soares: «Sp. Braga é mais um grande desafio ao nosso potencial»

O técnico Ricardo Soares projectou um espectáculo de elevada qualidade para a receção ao Sp. Braga, a realizar na segunda feira, e alimentou a ambição de somar pontos para continuar a guiar o Gil Vicente num caminho de tranquilidade.





"Vamos defrontar um adversário de elevada qualidade e com uma matriz de jogo muito particular, porque é uma equipa que gosta de ter posse e exercer o seu domínio, pelo que sabemos muito bem o que nos espera, mas também confiamos no nosso processo, gostamos de ter bola e temos capacidade ofensiva", confidenciou o responsável gilista, garantindo que "será um excelente jogo de futebol": "É mais um grande desafio ao nosso potencial, mas vão defrontar-se duas equipas com o objetivo claro de ataque porque ambas acreditam que essa é a forma mais segura para poder vencer".Já sobre um possível desgaste do lado dos arsenalistas, por força da jornada disputada na Liga Europa a meio da semana, bem como pela frescura do Gil Vicente, dada a total rotação de jogadores cumprida na eliminatória da Taça disputada frente ao Condeixa, Ricardo Soares foi taxativo a afirmar "não espera tirar nenhuma vantagem nesse contexto". "O Sp. Braga não só está mais do que habituado a esse nível competitivo, como tem clara capacidade para isso, pelo que não será por aí".