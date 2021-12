Ricardo Soares: «Sporting é uma equipa matreira quando tem de o ser»

Ricardo Soares teceu rasgados elogios ao Sporting e endereçou toda a responsabilidade para os leões, mas espera tirar dividendos do melhor período do Gil Vicente no campeonato para prolongar a sequência de cinco jogos sempre a pontuar."Vamos defrontar um adversário que ainda não perdeu a nível interno. Só isso já é uma demonstração de enorme qualidade, mas, partindo do princípio que o futebol é a conquista de resultados positivos e o Gil Vicente está nesse momento, temos a ambição de fazer um bom jogo", comentou o técnico dos minhotos, assumindo que "toda a equipa está consciente do elevado grau de dificuldade que o jogo encerra e que é extremamente difícil somar pontos frente aos grandes": "O Sporting, habitualmente, joga num esquema de 5x2x3, tem capacidade de jogar alto, de jogar baixo, com bola, sem bola e, nas bolas paradas, tem um conjunto de jogadores muito fortes que fazem a diferença nos lances aéreos".Predicados que conduziram Ricardo Soares a identificar os leões como "um adversário com um leque de soluções quase perfeitas", salientando ainda que "falar em baixas do Sporting não faz sentido porque é uma equipa altamente qualificada e com muitas e boas soluções"."O Sporting tem a responsabilidade de vencer o jogo e a valência que diferencia o Sporting são os esquemas táticos. É uma equipa matreira quando tem de o ser e objetiva quando tem de ir à procura de resultado, mas, mesmo quando plano de jogo não está a resultar, há sempre bola parada decisiva", salientou Ricardo Soares, recordando ainda que os leões "sofrem poucos golos e marcam muitos": "A nossa responsabilidade é diminuta porque a pressão de ganhar está toda do outro lado, mas garanto que não seremos surpreendidos pelo Sporting, nem nos vamos moldar a ninguém"."Clara intenção de discutir o resultado" que Ricardo Soares garante ser "a identidade da equipa". "Sabemos que o Sporting vai criar mais dificuldades, mas queremos ser iguais a nós próprios e isso passa por um futebol positivo e de ataque, pelo que temos de ter capacidade de perceber os momentos do jogo e organização para tirar proveito das ocasiões que o desenrolar vai proporcionar. Tudo isto sem nunca nos esquecermos da nossa posição, porque o Gil Vicente luta para não descer e o Sporting para chegar ao título".