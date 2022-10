Ricardo Soares suspenso 38 dias por "não acatamento de deliberações" do CD

O Conselho de Disciplina (CD) suspendeu Ricardo Soares por 38 dias, aplicando-lhe ainda uma multa de 200 euros, isto devido a uma infração relacionada com o "não acatamento de deliberações". Além do seu antigo treinador, o Gil Vicente paga uma multa de 420 euros pela mesma razão, assim como o seu antigo diretor-desportivo Tiago Lenho, este de 200 euros e igualmente com suspensão de 38 dias pela mesma razão.A decisão foi anunciada pelo CD na conclusão de um processo disciplinar referente a maio deste ano. À altura, Ricardo Soares foi suspenso por 15 dias, devendo falhar não só uma visita a Alvalade como o jogo seguinte com o Tondela. O técnico não esteve no jogo com o Sporting, mas marcou presença no compromisso seguinte, não obstante o recurso com efeito suspensivo que apresentou para o TAD não ter sido aceite.