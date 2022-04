O Conselho de Disciplina decidiu punir Ricardo Soares com 15 dias de suspensão e uma multa de 2.805 euros.Na origem da decisão esteve a expulsão de que o técnico do Gil Vicente foi alvo na partida frente ao P. Ferreira, devido a "gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva". "Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha", terá dito o treinador gilista.Maurício Vaz, adjunto, também foi expulso devido a palavras. "Vai para o c******, aguarda", terão sido as palavras que valeram um jogo de suspensão e uma multa de 1.122 euros.