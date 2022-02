Ricardo Soares suspenso por acumulação de amarelos

Estava em 'risco de exclusão', viu o 5.º cartão amarelo e, por isso, vai falhar o próximo jogo. Esta sequência, tantas vezes repetida ao longo de um campeonato para os mais variados jogadores, aplica-se agora a Ricardo Soares.O treinador do Gil Vicente viu o 5.º cartão amarelo na receção dos galos ao Santa Clara (2-2) e, face ao facto deste quadro disciplinar se aplicar agora também aos técnicos, não poderá marcar presença no banco de suplentes na visita ao Vizela. Além do jogo de suspensão, Ricardo Soares irá também pagar uma multa de 85 euros pelo cartão amarelo com que foi admoestado por Manuel Oliveira.No mapa de castigos do Conselho de Disciplina foi ainda confirmado o jogo de suspensão aplicado a Talocha, igualmente pelo seu 5.º cartão amarelo nesta 1.ª Liga, e uma multa de 730 euros aplicada ao clube por um atraso de 2 minutos no reinício da partida após o intervalo.