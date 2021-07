Ricardo Soares: «Temos uma margem de crescimento muito grande»

Depois de eliminar o Tondela, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o P. Ferreira na Allianz Cup. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares começou por fazer muitos elogios àquilo que tem sido o trabalho dos seus jogadores nas últimas semanas.





"A equipa sofreu uma transformação muito grande, entrou muita gente. Nesse sentido, é normal que os jogadores demorem sempre um pouco mais a assimilar as ideias. Os jogadores têm trabalhado imenso e temos qualidade, mas vamos precisar de mais algum tempo para crescer e estarmos melhor. Não fazia sentido se não fosse assim. Temos uma margem de crescimento muito grande. Estamos longe do que pretendemos, mas a equipa estará sempre pronta para todos os jogos", começou por referir.O técnico acrescentou ainda que está alerta para as dificuldades que o Paços vai criar à sua equipa: "O P. Ferreira é uma equipa forte e bem organizada. Mudou de treinador, mas os jogadores são quase os mesmos e os que entraram têm qualidade. As equipas ainda estão a assimilar as ideias dos treinadores e não são um produto acabado. Sabemos que nos espera um jogo difícil, mas vamos com a intenção clara de passar à fase de grupos".A partida entre castores e gilistas está agendada para as 20h15 de sexta-feira.