Ricardo Soares: «Temos valorizado a nossa forma de jogar e os nossos ativos»

O Gil Vicente somou por derrotas os dois últimos jogos que realizou, num cenário que não assusta Ricardo Soares. Na antevisão do jogo com o Famalicão, o técnico começou por referir que está à espera de um jogo competitivo.

“Vai ser um excelente jogo de futebol, entre duas equipas com vontade de vencer e que tudo farão para conquistar os três pontos. O Famalicão tem qualidade individual e coletiva e este jogo é sempre um dérbi. Vamos ser iguais a nós próprios, respeitamos muito o Famalicão, mas entramos em todos os jogos para vencer”, começou por dizer.

Defendendo que não há cansaço associado ao facto de fazer poucas mudanças em termos de onze, Ricardo Soares explicou ainda de que forma a equipa lidou com o facto de ter perdido dois jogos consecutivos: “O futebol é construído através de resultados, só assim é que podemos alcançar objetivos. No entanto, há muito para além das vitórias e o Gil Vicente tem feito um trabalho notável. Mesmo nestes jogos em que não tivemos os resultados que queríamos, tivemos qualidade e apresentámos um volume de jogo para construir outro resultado. Temos valorizado a nossa forma de jogar e os nossos ativos e isto é que faz parte do ADN do Gil Vicente. Sabemos que para conseguirmos objetivos não podemos estar felizes com os últimos resultados, mas estamos satisfeitos com a qualidade de jogo”.

O timoneiro dos barcelenses concluiu desvalorizando as contas classificativas e o facto de poder superar a melhor pontuação de sempre do Gil Vicente na 1ª Liga. “Para mim não é uma preocupação. O que quero é que mantenhamos o nível que temos apresentado e que melhoremos a nossa eficácia. Não a tivemos nos últimos jogos e isso é importante”, referiu.

O início do jogo em Famalicão está agendado para as 18 horas desta sexta-feira.