Ricardo Soares: «Tenho mais um ano de contrato e estou focado no Gil Vicente»

Figura de destaque na caminhada que culminou na qualificação europeia do Gil Vicente, Ricardo Soares já aponta baterias a 2022/23. Em entrevista à 'Rádio Barcelos', o técnico assumiu mesmo que recusou propostas durante a época para se manter em Barcelos."Tive possibilidade de sair em março e abril, mas o meu foco e o querer ficar na história levaram-me a ficar cá. Na altura apareceram clubes com grande dimensão financeira e eu poderia ter melhorado muito a minha vida, mas não quis ouvir ninguém. Não quis perturbar o grupo de trabalho, que estava focado e determinado. Eu tenho mais um ano de contrato e estou focado no Gil Vicente. Não gosto de falar sobre o futuro porque vemos situações no futebol que se alteram de um momento para o outro, mas gosto de estar cá. Estou de corpo e alma a tratar das coisas para o ano. Estamos a trabalhar para um ano que vai ser um grande desafio, o passado diz-nos que, depois de atingirmos um objetivo destes, é preciso ter calma porque é um ano importante para o clube", começou por referir.Recordando as conversas que teve com Vítor Oliveira antes de aceitar a proposta dos galos, em novembro de 2020, o técnico explicou também que ainda não está preocupado com a Conference League: "Ainda não penso muito nisso, o importante é prepararmos bem o plantel, que vai ter entradas e saídas. No ano passado contratámos 19 jogadores, hoje o Gil Vicente tem jogadores que vão sair por boas razões e podemos conseguir bons encaixes financeiros. Esse era também o meu objetivo quando vim para cá e vou apoiar sempre uma direção com esta forma de pensar. Temos de ser criteriosos na escolha do plantel e rigorosos nos valores de cada jogador. No entanto, sou um optimista por natureza e acredito que podemos fazer melhor do que neste ano, embora seja difícil. Confiamos uns nos outros e vamos estar preparados no início da época. É aliciante para mim enquanto treinador e acredito que o futuro será risonho para o Gil Vicente".O treinador concluiu assumindo que José Mourinho foi uma das suas grandes referências para seguir a carreira de treinador e referindo que está a ter aulas de inglês para comunicar melhor com os elementos do plantel que não falam português.