Ricardo Soares testou positivo à Covid-19 há uma semana

O técnico Ricardo Soares não realizou a conferência de antevisão ao jogo com o Portimonense porque testou positivo à Covid-19 no último domingo, pelo que essa função foi delegada no adjunto Maurício Vaz, na certeza que o treinador principal ainda está a cumprir o período de isolamento obrigatório, mas estará presente no banco de suplentes na partida frente aos algarvios.

"Foi uma semana de trabalho diferente porque o Ricardo Soares é o nosso líder, mas, em função do contexto da pandemia, tínhamos este cenário preparado. Não só conversámos todos os dias, como ele deposita total confiança na sua equipa técnica e no profissionalismo dos jogadores", revelou Maurício Vaz.

Contrariedade sem reflexos que o responsável também acredita não ter repercussões no plano delineado para o encontro com o Portimonense.

"O nosso adversário tem uma capacidade individual e coletiva elevada, pelo que é mais um jogo difícil em que pensamos na nossa capacidade e no que queremos fazer", confidenciou Maurício Vaz, garantindo o mesmo ímpeto na defesa no 5º lugar do campeonato: "Os jogadores são ambiciosos e são exigentes com eles próprios porque querem fazer mais".