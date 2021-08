Ricardo Soares: «Uma das minhas preocupações é que os jogadores valham mais do que valiam»

Depois da convincente vitória sobre o Boavista, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Portimonense. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares deixou muitos elogios ao adversário, mas sublinhou que o seu foco está naquilo que a sua equipa pode controlar.





"Vamos encontrar uma equipa que tem qualidade, organizada, física e forte nas bolas paradas. Para além disso, o treinador [Paulo Sérgio] conhece muito bem o campeonato português. No entanto, só controlamos a nossa equipa. O Portimonense é uma boa equipa, que vem de uma vitória num estádio difícil. Conhecemos bem o adversário, mas o nosso foco é fazer uma boa partida, impor o nosso jogo e tentar trazer pontos de lá", começou por dizer, recusando depois a ideia de que o que se passou no ano passado (derrota por 4-0) vá ter influência na partida de domingo.O Gil Vicente tem tido vários jovens em bom plano (Samuel Lino, Fran Navarro, Fujimoto…), aspeto que deixa o técnico dos galos satisfeito: "Fiquei surpreendido com a forma como a equipa se apresentou, tanto a nível de qualidade de jogo como a nível de intensidade. Quero colocar em campo uma equipa de qualidade, as equipas só boas se os jogadores forem bons. É gratificante para mim ver os jogadores a crescer, mas o plantel ainda tem muito para crescer. Quero atingir os objetivos do clube, a partir daqui está tudo interligado. Uma das minhas preocupações é que os jogadores valham mais do que aquilo que valiam e que o clube possa, no futuro, lucrar com o trabalho desenvolvido".Assumindo que gostava de contar com mais um defesa-central mas que encontrará soluções dentro do plantel caso ele não chegue, Ricardo Soares abordou ainda o facto de estarem previstos 40ºC em Portimão para a hora do encontro." Jogar às 15 horas, com muito calor, será complicado, mas é-o para as duas equipas. Gostávamos mais de jogar à noite, até para bem do espetáculo, mas só temos de jogar", rematou.A partida entre algarvios e barcelenses está agendada para as 15h30 deste domingo.