Ricardo Soares: «Vai ser um desafio chegarmos a Braga e impormos o nosso jogo»

Depois do empate contra o Estoril, o Gil Vicente prepara agora o embate com o Sp. Braga, um dos poucos adversários com quem os galos perderam na primeira volta. Na antevisão do encontro, Ricardo Soares apresentou um discurso ambicioso."São duas equipas que têm apresentado um futebol de qualidade, o Sp. Braga é uma equipa forte. Nos últimos anos tem-se encostado bastante aos grandes, está só uma linha atrás desse patamar. O adversário tem qualidade individual e coletiva, mas sabemos do nosso trabalho, o mais importante é a nossa equipa. Vai ser um desafio conseguirmos chegar lá e impormos o nosso jogo. O Sp. Braga tem qualidade na construção e em posse e espero que seja um grande jogo, que agarre os adeptos à cadeiras", começou por referir o técnico, que descreveu ainda aquilo com que está a contar: "Espero um Sp. Braga forte e igual a si próprio, já que têm uma identidade muito própria e uma ideia de jogo que salta à vista. Ainda há pouco eliminou o Sheriff, que tinha ganho em Madrid, e venceu o Monaco, que foi campeão de França recentemente. O Sp. Braga tem jogadores habituados a esta densidade de jogos e não vamos ser surpreendidos pelo adversário, isso é certo. No entanto, a minha preocupação é a minha equipa, quero que os jogadores possam estar a um bom nível individual para que possamos estar bem a nível coletivo".O timoneiro dos galos aproveitou ainda para reagir às distinções de melhor treinador do mês da Liga e de melhor jogador da competição, neste caso atribuída a Pedrinho. "Fico feliz pela distinção do Pedrinho porque tem feito um trabalho extraordinário, tanto ele como a equipa. Ele mereceu e tenho mais jogadores que podem chegar a esse patamar. No meu caso fico feliz pela distinção dos meus colegas, mas assusta-me um bocadinho ter ganho face à qualidade que existe em Portugal. No entanto, isso cria responsabilidade e motivação. Apesar disso, este prémio é de várias pessoas e não só do treinador Ricardo Soares", vincou.O início do jogo está agendado para as 20h30 deste domingo.