Ricardo Soares: «Vão ter de contar connosco porque queremos o quinto lugar»

Apesar de não ter comentado diretamente o lance, Ricardo Soares aproveitou o facto de ter sido questionado acerca penálti a favor do P. Ferreira para fazer uma análise ao futebol português em geral.

“Vamos continuar a jogar o futebol a que o país assiste, temos esse ADN e vamos continuar com esses valores. Vamos continuar a ter jogos fantásticos e vão ter de contar connosco porque queremos o 5º lugar. Não era um objetivo, mas passou a ser. A única coisa que me custa é ver os meus jogadores tristes no balneário. Não vou comentar [lance do penálti], acho que toda a gente vai ter a oportunidade de ver. Lamento a minha expulsão, não deveria ter acontecido”, começou por referir o técnico do Gil Vicente.

O técnico abordou ainda as questões de perda de tempo: “É uma preocupação que tenho, assim como a Liga, mas vejo pouca gente a fazer coisas diferentes para melhorarmos. Não quero fazer críticas a nenhum clube, felizmente estou num clube que é um exemplo para o país. Às vezes até me apetece responder de outra forma, ma tenho de seguir o caminho do clube. Queremos o bem do futebol e queremos jogar com intensidade, mas às vezes é difícil devido às perdas de tempo. Devemos tentar mudar a situação”, reiterou.