Ricardo Soares: «Vencemos com felicidade, mas houve outros que não ganhámos e merecíamos»

Com um golo aos 90'+5, o Gil Vicente saiu de Paços de Ferreira com um triunfo que coloca a equipa minhota no 6.º posto, com 20 pontos. Na análise à partida, o técnico Ricardo Soares assume que o triunfo teve a sua pontinha de sorte, mas lembrou que por outras vezes a situação foi inversa."Fizemos uma boa primeira parte, fomos pacientes, jogámos contra uma equipa a jogar em bloco baixo e que tirou espaços à minha equipa. Tivemos muita bola, mas nem sempre o último remate foi tão esclarecedor como na posse de bola. O Paços reagiu na segunda parte e tivemos alguma dificuldade. É uma equipa de posse, gosta de comandar, o recuo não foi estratégia nossa, mas por mérito do Paços. Voltámos ao jogo na parte final e acabámos por ter a felicidade que nos faltou em outros jogos. É verdade que atravessamos a melhor fase, porque o futebol faz-se de vitórias e pontos. Vimos de uma série boa na Liga. Hoje, vencemos com felicidade à mistura, mas houve outros que não ganhámos e merecíamos", frisou.