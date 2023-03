Roan Wilson convocado pela Costa Rica

Apesar de ainda estar a passar pelo período de adaptação ao futebol português, Roan Wilson, reforço de inverno do Gil Vicente, foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Costa Rica, mantendo-se entre os eleitos do selecionador Luis Fernando Suárez, que levou o jogador ao Mundial do Qatar.Com quatro jogos pela sua seleção, o médio, de 20 anos, foi chamado para os embates com a Martinica, no dia 25 de março, e o Panamá, no dia 29, ambos alusivos à Liga das Nações da CONCACAF.Oficializado como reforço do Gil Vicente a 28 de janeiro, Roan Wilson participou em apenas um encontro pelos gilistas até ao momento, tendo sido suplente utilizado na histórica vitória dos galos no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.