Rúben abre vaga na defesa

A ausência de Rúben Fernandes para o próximo jogo do campeonato com o Vizela, devido a castigo, vai abrir uma vaga no eixo da defesa para fazer dupla com Lucas Cunha. A solução deverá passar pela chamada de Diogo Silva ou Iago Maidana, as outras opções existentes no plantel, embora tudo indica que a opção de Ricardo Soares vai recair em Diogo Silva, por ser um elemento que transitou da época passada e que terá, por isso, alguma vantagem em relação ao companheiro. * J.S.