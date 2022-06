Rúben Araújo pode deixar Belenenses para rumar a Barcelos

Rúben Araújo, avançado do Belenenses, está na agenda do Gil Vicente e, de acordo com o que foi possível, nesta altura já existem negociações entre ambas as partes. Caso a transferências se venha a confirmar, o jogador, que em 2021/22 disputou o Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol português, pode saltar três escalões e chegar diretamente à Liga NOS.Para este interesse muito contribuiu o desempenho do jogador na última época, na qual apontou 20 golos ao serviço do emblema do Restelo, sendo mesmo o melhor marcador português dos vários campeonatos nacionais, batendo Ricardo Horta que na Liga NOS chegou aos 19 golos.Os próximos dias poderão ser decisivos, mas sendo o interesse real e estando as negociações a decorrer, a decisão está nas mãos do jogador, de 23 anos, que iniciou a carreira e fez grande parte da formação no Rio Maior, cidade onde nasceu.