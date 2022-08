Ruben Fernandes: «A haver um vencedor penso que deveríamos ser nós»

Ruben Fernandes, defesa-central do Gil Vicente, elogiou a exibição da formação de Barcelos no empate () na receção ao Famalicão, em jogo da terceira ronda da Liga Bwin, sublinhando que a haver um vencedor... que teriam de ser os gilistas."A equipa trabalhou bem para fazer o que o treinador queria, faltou-nos só o golo e a haver um vencedor penso que deveríamos ser nós. Tivemos mais oportunidades e estivemos sempre em cima deles. Vamos continuar a trabalhar para o desfecho do próximo jogo ser melhor", começou por dizer o defesa dos homens de Barcelos, em declarações aos microfones da 'Sport TV' na 'flash-interview' realizada no final do encontro."Não nos vamos agarrar a isso. Estamos cá para tudo e vamos continuar a trabalhar durante a semana para as coisas evoluírem da melhor maneira.""Eliminatória está difícil, mas vamos trabalhar para fazer um bom jogo na quinta-feira", concluiu.