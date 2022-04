Rúben Fernandes e a experiência no Gil Vicente: «Vou guardar isto para vida»

Rúben Fernandes é um dos poucos jogadores que chegou ao Gil Vicente quando o clube regressou à 1ª Liga e que ainda está em Barcelos, num registo que já lhe permitiu chegar aos 100 jogos pelos minhotos. Em declarações aos meios do clube, o defesa-central não escondeu a satisfação pela marca alcançada.

“O ano em que vim para cá, pelas mãos do Vítor Oliveira, foi impecável, foi uma mudança muito boa na minha carreira. Apesar de já ter 35 anos estou sempre a aprender e isso tem acontecido nestes três anos. O público e as pessoas do clube têm sido excecionais. As pessoas receberam-me bem e isso é importante para mim: estar bem onde me querem bem. Estes três anos têm sido muito bons, a cidade é excelente e as pessoas são ainda mais excelentes. Vou guardar isto para a vida”, começou por dizer.

O Gil Vicente segue no 5º lugar da Liga Bwin, sendo que o capitão desvendou os segredos do sucesso do conjunto liderado por Ricardo Soares: “Esta época está a correr muito bem, está a exceder tanto as minhas expectativas como as das outras pessoas. A equipa é muito alegre e funciona como uma família. Durante a semana brincamos bastante e fazemos de tudo para que haja bom ambiente dentro do campo. Isso acaba por se ver dentro de campo. Próximo jogo? Vai ser importante para nós porque vimos de dois resultados menos positivos, mas não é isso que nos vai fazer baixar os braços. Estamos a trabalhar e vamos lá [a Famalicão] com a intenção de dar continuidade à nossa caminhada”.

Neste período, o camisola 26 apontou três golos.