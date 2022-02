Rúben Fernandes: «Época do Gil Vicente é uma montra para os jogadores mais jovens»

Autor do golo que valeu a conquista de um ponto ao Gil Vicente na partida frente ao Santa Clara, Rúben Fernandes recebeu o prémio de homem do jogo nesta quarta-feira, na Torre Medieval de Barcelos, numa eleição levada a cabo pelos adeptos dos galos.

“É sempre ter o reconhecimento dos adeptos, mas trocava este prémio pela vitória no último jogo”, começou por dizer o capitão, que analisou ainda o atual momentos dos barcelenses: “Estamos tranquilos, temos feito o nosso trabalho semana a semana. Estamos no 5º lugar, mas não vai passar nada pela nossa cabeça e vamos continuar com tranquilidade. Estamos bem, a praticar um bom futebol e isso é o mais importante. Para mim, que sou dos mais velhos, é bom, mas para os mais novos é ainda melhor. É uma montra para eles e vamos continuar a fazer de tudo para continuarmos a vencer”.

O capitão dos minhotos perspetivou ainda o dérbi da próxima jornada com o Vizela. “Vamos trabalhar e fazer o que o míster quer, vamos tentar melhorar as coisas menos boas do último jogo. Os nossos sócios marcaram presença em força no último jogo e esperamos que também estejam em Vizela”, vincou, explicando por fim a relação que construiu com o clube e com a cidade desde que chegou a Barcelos: “. Fui muito bem recebido aqui, as pessoas têm sido excecionais e só posso agradecer por isso. Ao longo destes anos tenho vindo a aprender mais sobre o clube e as pessoas da cidade são muito importantes para o clube”.