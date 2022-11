Rúben Fernandes: «Paragem vai ser boa para nós»

Numa fase de transição, o Gil Vicente visita, este domingo, o Sp. Covilhã, em encontro da primeira jornada do grupo E da Allianz Cup. No lançamento do encontro, o capitão Rúben Fernandes mostrou-se confiante de que a prova pode ser um momento de viragem na época.

"Sabemos que as coisas não estão a correr bem, mas esta paragem vai ser boa para nós. Esta competição é diferente do campeonato. O Gil já esteve numa final nesta competição [em 2011/12], vamos trabalhar e fazer tudo para alcançar o máximo possível. É nisso que estamos focados", começou por dizer o central, que reconheceu que a paragem veio num bom momento: "Foi um benefício porque temos um treinador novo, estamos a assimilar as suas ideias e foi bastante bom termos trabalhado esta semana com ele, já tentamos fazer algo daquilo que ele quer."

O capitão gilista concluiu com um desejo: "Esperamos mostrar o que valemos no domingo. Não é por esta má fase que passamos a não valer nada. Vamos continuar a trabalhar e fazer tudo para melhorar."

O Gil Vicente defronta o Sp. Covilhã, no domingo, pelas 18 horas.