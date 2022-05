O Gil Vicente anunciou a renovação do contrato de Rúben Fernandes por mais um ano, prolongando-se assim até ao final da temporada 2022/23. Um acordo celebrado no dia em que o experiente defesa-central faz 36 anos.Rúben Fernandes tem 103 encontros realizados de galo ao peito, tendo também recebido uma lembrança por parte do clube a assinalar a centena de duelos disputados ao serviço do emblema de Barcelos.