Rúben Fernandes: «Vou tentar passar a minha tranquilidade aos restantes jogadores»

Prestes a iniciar a quarta temporada como jogador do Gil Vicente, Rúben Fernandes assume-se como o atleta mais experiente no seio do plantel. Em declarações aos meios do clube, o defesa-central começou por destacar a importância do estágio que os gilistas iniciaram este domingo em Arcos de Valdevez.

"Este momento é sempre muito importante para nós e para o clube porque estamos a assimilar as ideias do míster e a ambientar os novos jogadores para nos tornarmos uma família ainda mais forte. Estamos a trabalhar e a assimilar os métodos de treino que ele [Ivo Vieira] quer. Isso vem pouco a pouco e depois vamos conseguir fazer mais", começou por dizer.

Apelando ao apoio dos adeptos ao longo da época, o jogador, de 36 anos, explicou ainda de que forma a equipa tem lidado com o facto de ir disputar as competições europeias: "Os jogadores estão tranquilos para que tudo comece de novo. Sabemos que vamos estar nas competições europeias e isso é novo para alguns. Para mim não é e vou tentar passar a minha tranquilidade aos restantes jogadores para eles fazerem o melhor possível dentro de campo. Estou confiante para uma grande época".