Rui Gomes: «Deixo um apelo aos sócios para que demonstrem a confiança no atual presidente»

O presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, é o único candidato às eleições dos órgãos sociais do clube, em 16 de março, informou à Lusa o líder da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do emblema barcelense.



Rui Gomes confirmou que a lista comandada por Dias da Silva foi "a única a dar entrada nos serviços administrativos do clube", na quarta-feira, o que significa que o atual presidente será reconduzido para um terceiro mandato, que será válido até 2026. "Os estatutos do clube obrigam a que, mesmo com uma lista única, haja uma votação e assim será. Deixo um apelo aos sócios para que compareçam neste ato eleitoral e demonstrem a confiança no atual presidente e na sua direção", disse Rui Gomes.

Francisco Dias da Silva, um empresário de 73 anos, sucedeu, em 2017, a António Fiúsa na presidência do Gil Vicente, num cargo que já tinha ocupado em 1989/90.

Nos últimos dois mandatos, o dirigente conduziu o processo que levou à reintegração do Gil Vicente na Liga Bwin, já em 2019, em que o clube se mantém há quatro épocas consecutivas, tendo na passada temporada conseguido uma inédita qualificação para as competições europeias.

O ato eleitoral no Gil Vicente decorre em 16 de março, no Estádio Cidade de Barcelos, com as urnas a estarem abertas entre as 10:00 e as 19 horas. Logo de seguida, após a contagem dos votos, acontecerá a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos.