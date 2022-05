E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A boa temporada que o Gil Vicente realizou a nível coletivo teve repercussões na vertente individual, sendo exemplo disso o registo que Samuel Lino e Fran Navarro alcançaram.Os jovens atacantes apontaram 12 e 16 golos no campeonato, respetivamente, e tornaram-se assim a melhor dupla dos galos numa só edição da 1ª Liga (28 tentos no total). Até aqui, o melhor registo pertencia a Paulo Alves e Manoel, que chegaram aos 21 tentos em 2002/03.Apesar disso, os minhotos vão ter de encontrar novas soluções para a temporada que se avizinha: enquanto Samuel Lino já rumou ao At. Madrid, Fran Navarro tem vários pretendentes e pode ainda sair.