Samuel Lino explica golo no Bessa: «Estava tudo planeado»

Foi com um golo de Samuel Lino que o Gil Vicente conseguiu sair do Bessa com um ponto na bagagem, na última ronda do campeonato. A equipa orientada por Ricardo Soares até esteve a perder, mas foi atrás do resultado e chegou à igualdade, num lance bem trabalhado que começou no central Lucas, passou pelos pés do avançado Fran Navarro, assim como pelos dos médios Aburjania e Pedrinho, antes de chegar aos de Lino."O jogo estava difícil. Estávamos focados, sabíamos do nosso potencial e da nossa qualidade. O golo surgiu numa jogada em que o Lucas joga no Fran e o Fran toca para trás para o Abur. O Abur dá no Pedrinho e eu fiz o movimento de rutura. Estava tudo planeado. Ele viu-me e eu tive a frieza de dar o toque por cima", explicou Samuel Lino, em declarações aos meios oficiais do Gil Vicente.Após o empate frente ao Boavista, os galos preparam agora a receção ao Portimonense. Samuel Lino sabe que esse será um jogo difícil, mas garante que a equipa tudo fará para vencer. "Enaltecer a qualidade do Portimonense. Vai ser um grande jogo, duas equipas boas, duas equipas bem classificadas. Vamos impor a nossa ideia. Vai ser um grande jogo", referiu.