Samuel Lino vai ser jogador do Atlético Madrid a partir da próxima época, apurou, depois dos colchoneros terem chegado a acordo com o Gil Vicente na noite deste domingo. O brasileiro, de 22 anos, é uma das grandes figuras dos galos na presente temporada, já depois de se ter notabilizado na temporada transata.Seguido atentamente por FC Porto e Sp. Braga, com os dragões a terem equacionado até avançar para a sua contratação após a saída de Luis Díaz, Samuel Lino deverá continuar em Barcelos até ao final da época, embora este seja ainda um detalhe para estabelecer até ao final deste mercado de janeiro.