Samuel Lino: «Melhor momento da carreira ainda está para chegar»

Samuel Lino foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente o melhor em campo no jogo da Madeira, frente ao Marítimo e que resultou na vitória dos galos por 2-1, com golos de Fujimoto e Lucas Cunha.





Em declarações à Gil TV, Samuel Lino manifestou a sua satisfação pela época que está a realizar em Barcelos, com seis golos e uma assistência até ao momento, mas o avançado de 21 anos diz que o melhor ainda não chegou."O meu melhor momento da carreira ainda está para chegar. Estou com os pés bem assentes no chão e com a cabeça no sítio e a equipa também está a trabalhar e num bom momento", registou o jovem brasileiro."Vamos continuar a trabalhar com muita humildade e vamos para tentar mais uma vitória no próximo jogo e que pode ser também muito importante. Vamos entrar fortes", prometeu ainda Samuel Lino, virando já a agulha para o jogo desta sexta-feira, frente ao Arouca e que abre a jornada 11 da Liga Bwin, às 19 horas, em Barcelos."Quero compartilhar esse momento. Não estávamos a conseguir vencer há várias jornadas e esse jogo com o Marítimo era muito importante vencer. A equipa fez um grande trabalho para ganhar este jogo e temos de exultar isso e agradecer a todos. Fico muito feliz pelo reconhecimento dos adeptos e por me darem esse prémio de melhor em campo, acredito que fiz um bom jogo e isso foi recompensado", concluiu Samuel Lino.