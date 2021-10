Samuel Lino: «Merecíamos ter ganho»

O atacante Samuel Lino voltou a estar em destaque no Gil Vicente. O brasileiro, de 21 anos, marcou o primeiro golo dos galos e criou também o lance que permitiu ao espanhol Fran Navarro marcar o segundo. No final, lamentou o facto de a equipa não voltar ao Minho com os três pontos.

“Fui feliz por ter ajudado a equipa com um golo. Fizemos uma boa exibição, frente à equipa sensação do campeonato mas, na minha humilde opinião, merecíamos ter ganho, pois tivemos melhores oportunidades”, analisou. Apesar de o Gil Vicente não ganhar desde a 2ª jornada, o avançado está otimista: “Não ganhámos mas continuamos a somar pontos, isso é o mais importante. Esta pausa vai ser boa para melhorar alguns aspetos e regressarmos mais fortes.”