Samuel Lino promete mais

Samuel Lino foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente o melhor em campo na vitória sobre o Marítimo e manifestou a sua satisfação pela época que está a realizar em Barcelos.

“O meu melhor momento da carreira ainda está para chegar. Estou com os pés bem assentes no chão e com a cabeça no sítio e a equipa também está num bom momento”, registou o avançado, de 21 anos.

“Agora é continuar a trabalhar com muita humildade para tentar mais uma vitória no próximo jogo. Vamos entrar fortes”, prometeu ainda Samuel Lino, em declarações à Gil TV e virando já a agulha para o jogo de amanhã, frente ao Arouca e que abre a 11ª jornada.

“Quero compartilhar este momento. Fico muito feliz pelo reconhecimento dos adeptos”, concluiu o brasileiro.