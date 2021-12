Samuel Lino: «Queremos continuar a crescer»

O avançado Samuel Lino foi eleito pelos adeptos gilistas como o homem do jogo no empate (2-2) averbado em Moreira de Cónegos, na última jornada, e o jogador brasileiro, de 21 anos, não escondeu a importância que esse reconhecimento representa para continuar a vincar a irreverência que o tem destacado, essencialmente com golos, no nosso futebol profissional."Quero agradecer todo o carinho e esta distinção dá-me mais confiança para continuar a trabalhar e evoluir", confidenciou Samuel Lino à comunicação dos minhotos, salvaguardando a determinação em defesa do patamar de equilíbrio que o Gil Vicente ostenta na classificação: "Depois da eliminatória da Taça de Portugal com o Leça, onde as coisas não correram como o pretendido, queríamos dar uma boa resposta frente ao Moreirense. Mostrámos personalidade, determinação e, apesar de estarmos no 8º lugar, queremos continuar a crescer".Já sobre a veia goleadora que tem vindo a patentear ao longo das três épocas em Barcelos, Samuel Lino foi perentório a destacar a importância do sucesso colectivo em detrimento dos objectivos pessoais, embora também tenha reconhecido o desejo de continuar a ajudar a equipa, bem como a dar corpo à emoção que o primeiro momento de finalização no nosso país lhe despertou."Todos os golos dão confiança, mas o primeiro nunca se esquece. Aconteceu em fevereiro de 2020, após um lance em que explorei um movimento de profundidade num jogo frente ao Moreirense que, curiosamente, na altura era orientado pelo Ricardo Soares, que é agora o nosso treinador", comentou Samuel Lino.